Адвокат назвал возможную причину смерти Марадоны

Адвокат чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны Матиас Морла заявил, что причиной смерти футболиста стала плохо оказанная медицинская помощь. Показания представителя аргентинца во время дачи показаний в качестве свидетеля приводит ТАСС.

«Было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они накачивали и накачивали беднягу до тех пор, пока у него не взорвалось сердце», — сказал Морла.

Адвокат отметил, что после операции, которую Марадоне провели за три недели до смерти, врачи не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники экс-футболиста разместили его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса.

«Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице», — сказал адвокат.

Медицинская экспертная комиссия, которая была создана для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что действия медицинской бригады были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. В докладе отмечается, что экс-футболисту не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти.

Также комиссия заключила, что во время попытки реанимировать Марадону он был мертв уже несколько часов.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Ранее сообщалось, что лечащий врач Марадоны предстанет перед судом.