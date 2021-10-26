Фанаты «Оттавы» призвали дисквалифицировать Овечкина

Болельщики «Оттавы Сенаторз» резко раскритиковали российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В поединке форвард оформил дубль. Эпизод, который вызвал негодование фанатов, произошел за несколько секунд до первого гола — Овечкин применил опасный силовой прием против игрока соперника Ника Пола, впечатав его своим телом в борт. Удар получился сильный, хоккеист «Сенаторз» не сразу пришел в себя. Обычно такие столкновения, которые могут привести к черепно-мозговой травме, приводят к двухминутному удалению, однако Овечкин обошелся без штрафа.

Разгневанные комментарии поклонников «Сенаторз», которые были опубликованы в социальных сетях, приводит РИА «Новости».

«Это должен быть большой штраф и дисквалификация. Но нет, он же звезда».

«Сумасшествие. НХЛ должна рассмотреть этот эпизод на предмет дисквалификации Овечкина».

«НХЛ защищает своих суперзвезд. Они ведь не могут сделать ничего плохого, ага».

Ранее сообщалось, что болельщица «Вашингтон Кэпиталз» бросила на лед свой бюстгальтер во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

Этот инцидент произошел сразу после того, как хет-трик в матче оформил нападающий Ти Джей Оши. Согласно устоявшейся традиции, хоккейные болельщики бросают на лед свои кепки, чтобы поздравить игрока, который отличился в матче такой результативностью.