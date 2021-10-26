Овечкин превзошел достижение Гретцки в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел одно из достижений именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз», который стал выездным для «столичных», форвард оформил дубль.

Таким образом, Овечкин в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что стало новым рекордом НХЛ. До этого достижение принадлежало Гретцки, он 83 раза оформлял дубль в выездных матчах.

В нынешнем сезоне за шесть матчей Овечкин набрал 12 (7+5) очков, он отличается в каждом поединке.

Ранее сообщалось, что Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сентаторз». Это позволило ему сократить отставание от Бретта Халла по голам за карьеру Национальной хоккейной лиги. Для россиянина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне и 737 в карьере. В активе именитого североамериканского хоккеиста на четыре гола больше — 741.