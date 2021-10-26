Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Овечкин сократил до четырех шайб отставание от Халла по голам за карьеру... 05:32
Японская принцесса Мако официально вышла замуж 05:26
Береговые комплексы и фрегат Черноморского флота провели совместные стрельбы 05:21
Опрос: 60% финнов считают Россию военной угрозой 05:04
Пожар на рынке во Владивостоке локализован 05:03
Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой» 05:00
Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду и смерти из-за нехватки... 04:59
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение 04:51
Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 04:50
Депутат Рады Рабинович описал пословицей способ восстановить связи с Россией 04:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

close
100%
sportexpress/Twitter

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою результативную серию в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до шести матчей.

В поединке регулярного чемпионата с «Оттавой Сентаорз» форвард забросил пятую шайбу «Вашингтона», выводя свою команду вперед.

Таким образом, на счету Овечкина 11 (6+5) очков в шести матчах нынешнего сезона НХЛ.

В матче «Оттавы» и «Вашингтона» завершился второй период, счет 6:4 в пользу «столичных».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил клюшке болельщице, которая ради матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проехала 3000 км. Девушка пришла на матч с «Оттавой Сенаторз» с плакатом «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?». Видеозапись трогательного эпизода была опубликована в Twitter-аккаунте «столичных».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях