Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою результативную серию в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до шести матчей.

В поединке регулярного чемпионата с «Оттавой Сентаорз» форвард забросил пятую шайбу «Вашингтона», выводя свою команду вперед.

Таким образом, на счету Овечкина 11 (6+5) очков в шести матчах нынешнего сезона НХЛ.

В матче «Оттавы» и «Вашингтона» завершился второй период, счет 6:4 в пользу «столичных».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин подарил клюшке болельщице, которая ради матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проехала 3000 км. Девушка пришла на матч с «Оттавой Сенаторз» с плакатом «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?». Видеозапись трогательного эпизода была опубликована в Twitter-аккаунте «столичных».