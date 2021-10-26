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Овечкин подарил клюшку фанатке, проехавшей 3000 км ради матча «Вашингтона»

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Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшке болельщице, которая ради матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проехала 3000 км.

Девушка пришла на матч с «Оттавой Сенаторз» с плакатом «Проделала 3000 км, чтобы увидеть Ови. Могу я получить сэлфи?». Видеозапись трогательного эпизода была опубликована в Twitter-аккаунте «столичных».

В поединке «Оттавы» и «Вашингтона» идет второй период, счет равных — 4:4. Примечательно, что изначально «столичные» повели со счетом 4:1, однако упустили преимущество.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит высоко оценил игру российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз».

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Хоккей. НХЛ
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