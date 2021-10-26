Игрок «Локомотива» Рыбусь рассказал об изменениях в команде с приходом Гисдоля

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал, какие изменения произошли в команде с приходом нового главного тренера — Маркуса Гисдоля, передает Sport24.

Гисдоль сменил на посту наставника «железнодорожников» Марко Николича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Изменения после прихода Гисдоля? Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три- четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться», — заявил футболист.

25 октября «Локомотив» одержал первую победу под руководством Гисдоля — в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» на своем поле обыграли «Сочи». Эта победа позволила московскому клубу набрать 21 очко и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что ожидал вызова в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2022.