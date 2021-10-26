Кузнецов признан первой российской звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» признан первой русской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает русскоязычная версия официального сайта Лиги.

Форвард набрал 6 (4+2) очков в трех матчах и стал лучшим российским снайпером и бомбардиром недели. В последнем матче с «Калгари Флэймз» Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Для российского хоккеиста это очко стало 426-м. Таким образом, он вышел на 13-е место в истории «столичных» по количеству набранных очков, опередив Кевина Хэтчера.

Второй звездой недели среди российских игроков признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который одержал три победы в четырех играх и отразил 136 бросков из 140 (97,1% сэйвов, 0,99 в среднем пропущенных за игру шайбы).

Замкнул тройку лидеров еще один голкипер — Игорь Шестеркин, выступающий в «Рейнджерс». В двух матчах он пропустил по одной шайбе и помог команде одержать в них победы (97,1% сэйвов, 0,97 в среднем пропущенных шайбы).

Ранее сообщалось, что форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об одноклубнике, нападающем Евгении Кузнецове, который забросил в меньшинстве в ворота «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).