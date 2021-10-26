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Тарасова осталась довольна выступлением российских фигуристок в США

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями о выступлении российских фигуристок на этапе Гран-при в США, передает Sport24.

Александра Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. В произвольной программе спортсменка получила 154,68 балла и по сумме двух прокатов набрала 232,37. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97). Еще одна представительница России Ксения Синицына (205,76) стала пятой.

Тарасова отметила, что первое, второе и пятое места — это хороший результат, и в целом этими соревнованиями можно быть довольными.

«Слава богу, что Саша Трусова катала только с одним четверным. Самое главное для нее сейчас — не надорвать ногу. У Ксении Синицыной вполне достойное выступление, она ошибок не сделала, откатала чисто. Даша Усачева откатала с ошибочками, но это не помешало ей остаться на своем месте», — заявила заслуженный тренер.

Ранее сообщалось, что двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин прокомментировал решение российской фигуристки Александры Трусовой исполнить только один четверной прыжок в произвольной программе на этапе Гран-при в США.

Спортсменка и тренерский штаб Этери Тутберидзе приняли решение пойти на упрощение программы из-за того, что Трусова перед стартом получила травму ноги. В итоге вместо пяти четверных прыжков был заявлен только лутц в четыре оборота.

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