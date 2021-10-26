Петр Ян объяснил, почему никогда не равнялся на Федора Емельяненко

Претендент на временный пояс легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением об именитом российском бойце Федоре Емельяненко.

Ян заявил, что Емельяненко является легендой и одним из лучших тяжеловесов в мире, однако признался, что он никогда не равнялся на него.

«Для меня он не был каким-то приоритетом в спорте, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только этим спортом. А когда оказался в смешанных единоборствах, уже было другое поколение, другие ребята», — заявил Ян на шоу The MMA Hour.

В главном поединке турнире Bellator 269 в Москве 45-летний Емельяненко отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда. В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ян следующий бой проведет с Кори Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко заявил, что президент UFC Дэйна Уайт хочет повести поединок с его участием в своем промоушене.