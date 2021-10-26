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Петр Ян объяснил, почему никогда не равнялся на Федора Емельяненко

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Официальный сайт UFC

Претендент на временный пояс легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился мнением об именитом российском бойце Федоре Емельяненко.

Ян заявил, что Емельяненко является легендой и одним из лучших тяжеловесов в мире, однако признался, что он никогда не равнялся на него.

«Для меня он не был каким-то приоритетом в спорте, я не равнялся на него, потому что когда я занимался боксом, я увлекался только этим спортом. А когда оказался в смешанных единоборствах, уже было другое поколение, другие ребята», — заявил Ян на шоу The MMA Hour.

В главном поединке турнире Bellator 269 в Москве 45-летний Емельяненко отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда. В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ян следующий бой проведет с Кори Сэндхэгеном на UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко заявил, что президент UFC Дэйна Уайт хочет повести поединок с его участием в своем промоушене.

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