Жулин назвал один четверной прыжок в программе Трусовой мудрейшим решением тренеров

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин прокомментировал решение российской фигуристки Александры Трусовой исполнить только один четверной прыжок в произвольной программе на этапе Гран-при в США, передает Sport24.

Спортсменка и тренерский штаб Этери Тутберидзе приняли решение пойти на упрощение программы из-за того, что Трусова перед стартом получила травму ноги. В итоге вместо пяти четверных прыжков был заявлен только лутц в четыре оборота.

«Сделать один четверной в произвольной — это мудрейшее решение тренерского штаба. Это однозначно правильный ход, потому что у нее были какие-то проблемы с ногой. Хорошо, что ей удалось грамотно распределить свои силы и показать свой класс», — заявил Жулин.

Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. В произвольной программе спортсменка получила 154,68 балла и по сумме двух прокатов набрала 232,37. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97).

Еще одна представительница России Ксения Синицына (205,76) стала пятой.

Ранее сообщалось, что журналистка из Канады Беверли Смит поделилась мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США, сравнив ее с представительницей Японии Сатоко Мияхарой, занявшей седьмое место.