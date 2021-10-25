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Федор Емельяненко: Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFС

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РИА Новости

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что президент UFC Дэйна Уайт хочет повести поединок с его участием в своем промоушене. Слова Емельяненко передает «Спорт-Экспресс».

«Когда я вернулся, у нас с Уайтом опять были переговоры. Я сказал: вот моя команда, мы готовы обсуждать контракт, гонорары, и вот моя команда со мной. Мне ответили в достаточно жесткой форме, что тобой мы заинтересованы, а кто там за тобой, нас не интересует вообще. Это был один из моментов, когда я, так скажем, не пошел.

Он до сих пор заявляет... Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC», – сказал Емельяненко.

Напомним, в главном поединке турнире Bellator 269 в Москве 45-летний Емельяненко отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Хавьер Мендес, американский тренер Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда экс-чемпиона UFC в легком весе восхищается Федором Емельяненко.

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