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Кавазашвили: с какой стати Карпин должен прогибаться перед недалеким умом Дзюбой?

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мачи отбора ЧМ-2022, выразил мнение, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен «прогибаться» пред 33-летним форвардом. Слова Кавазашвили передает «РБ-Спорт».

«Все уже прекрасно знают, в чем причина. Без конфликтов такие ситуации не бывают. Карпин вызывал уже Дзюбу, а Артем взбрыкнул. С какой стати после этого Карпин должен прогибаться перед Дзюбой, который своим умом очень недалекий человек? Он не понимает, что национальная сборная – это лицо страны», — сказал Кавазашвили.

Накануне Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Дзюба должен «умолять» Карпина, чтобы его взяли в национальную команду.

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