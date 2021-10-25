Бывший наставник «Зенита»: думаю, Дзюба закончит карьеру в сборной, его больше не вызовут

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба закончит карьеру в сборной России после непопадания в расширенный список национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022. Слова специалиста передает Sport24.

Мне кажется, теперь Артема не стоит ждать в сборной — его больше не вызовут. Время идет, Дзюбе все тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек, все-таки. Думаю, Артем после этого случая закончит карьеру в сборной и будет стараться полностью отдавать себя «Зениту», — сказал Петржела.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не попавший в список Дзюба «кусает локти».

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).