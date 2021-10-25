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«Дзюба кусает локти»: Губерниев — о расширенном составе сборной России

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РИА Новости

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, заявил, что не попавший в список нападающий Артем Дзюба «кусает локти». Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Все, кто должен играть — играют, а Дзюба, как я и предполагал, кусает локти, потому что в ближайших двух матчах сборная будет без него. И более того, без него могут решить задачу. Никто не говорит «я — тренер», всегда есть тренерский штаб. Уверен, что решение по Дзюбе — коллегиальное. Артему давали шанс, идет он в сборную или нет — это второй вопрос. На подножку поезда, который идет в Катар, он вскочить мог. Но сейчас ситуация становится для Дзюбы тревожной», — сказал Губерниев.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что отсутствие Дзюбы в расширенном списке — это решение тренерского штаба.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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