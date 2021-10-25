Тренер вратарей сборной России объяснил выбор голкиперов на матчи отбора ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Слова Кафанова передает официальный сайт РФС.

«Сколько из пяти вратарей останутся в окончательном списке? На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — сказал Кафанов.

Накануне тренерский штаб сборной России назвал расширенный список национальной команды.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).