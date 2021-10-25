Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина пытался отбиться кайманом в ходе драки на пляже 18:52
Подруга Светличной рассказала о ее частых исчезновениях 18:51
Итальянский шеф-повар призвал россиян перестать готовить пасту «по-варварски» 18:50
У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор 18:50
Батыршина надеется, что российское телевидение покажет ЧМ по художественной... 18:49
Американские миллиардеры могут оплатить борьбу с изменением климата 18:47
Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину 18:46
Баринов: если Дзюба хочет в сборную, то должен публично попроситься туда 18:46
Глава Twitter рассказал о самом опасном явлении в экономике 18:46
СКР возбудил дело по факту обрушения части дома в Набережных Челнах 18:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер вратарей сборной России объяснил выбор голкиперов на матчи отбора ЧМ-2022

close
100%
Kirill Kudryavtsev/Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Слова Кафанова передает официальный сайт РФС.

«Сколько из пяти вратарей останутся в окончательном списке? На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — сказал Кафанов.

Накануне тренерский штаб сборной России назвал расширенный список национальной команды.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях