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Производитель презервативов потроллил «Спартак» после поражения от «Зенита»

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РИА Новости

Производитель презервативов Vizit потроллил московский «Спартак» после разгромного поражения от петербургского «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ребята из «Спартака», напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита», — говорится в посте компании в Twitter.

Напомним, встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Руя Витории.

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