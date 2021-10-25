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Агент Миранчука объяснил малое количество игрового времени хавбека в «Аталанте»

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Официальный сайт «Аталанты»

Агент хавбека «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев поделился мнением о малом количестве игрового времени полузащитника в итальянском клубе.

«Серия А – тяжелый чемпионат с высочайшей конкуренцией, высокой плотностью матчей и большой нагрузкой. Каждый тур не обходится без сюрпризов. Плюс играет роль консерватизм и тоталитаризм наставника команды Гасперини. У него свой взгляд на вещи – это его право. Он принимает решения. Коля Обольский недавно хорошо сказал про Алексея, что ваши ожидания – это ваши проблемы.

У Миранчука все в порядке. Он терпит, трудится. Понимает, что нужно ему играть. Он не надломлен. Шансы у него еще будут, на поле он будет выходить. В футболе все очень быстро меняется. Можно попасть в немилость, можно стать любимчиком. К примеру, Гасперини не выпускал Миранчука несколько матчей подряд, но дал шанс в последних играх. Это видение тренера, мы к нему в голову залезть не можем.

Очень удивили разговоры, что это именно выход Миранчука привел к поражению «Аталанты» от «Манчестер Юнайтед». Бред. Да, он вышел при 2:1, а по итогу команда проиграла, но на поле было 11 футболистов. Проиграла вся команда», — приводит слова агента «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб Бергамо летом 2020 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет €13,5 млн.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» может расстаться с Алексеем Миранчуком, чтобы купить хавбека «Сассуоло» Жереми Бога.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
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