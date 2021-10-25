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Дзюба обратился к фанатам после разгромной победы над «Спартаком»

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РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе команды над московским «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России.

Форвард стал автором одного из голов своего клуба и побил рекорд Олега Веретенникова по количеству забитых мячей в чемпионате России.

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником! Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет», — написал Дзюба в Instagram.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал образцовой игру «Зенита» в матче со «Спартаком».

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Футбол. Чемпионат России
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