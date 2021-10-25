Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гендиректор «Зенита» назвал образцовой игру «Зенита» в матче... 06:27
Россия планирует поднять «токсичные» для Запада вопросы... 06:26
Облачная погода и до +4°С ожидается в Москве 06:23
В Судане арестованы министры, военные перекрыли въезды в столицу 06:03
Москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру 06:01
В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом 05:43
Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 в его... 05:38
Под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире... 05:37
Пластический хирург Гавашели рассказала о пагубном влиянии молока на внешность 05:17
Экс-министр Огрызко рассказал о планах США вытолкнуть Россию на обочину мировой... 05:14
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал команду середняком

close
100%
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о поражение красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Я не знаю, как «Спартаку» вернуться в борьбу за титулы, и почему команда превратилась из чемпиона в середняк. Я всего лишь тренер», – цитирует Карреру Metaratings.ru.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее фанатское движение «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях