Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал команду середняком

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о поражение красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Я не знаю, как «Спартаку» вернуться в борьбу за титулы, и почему команда превратилась из чемпиона в середняк. Я всего лишь тренер», – цитирует Карреру Metaratings.ru.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее фанатское движение «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».