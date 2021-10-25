Уткин подшутил над «Спартаком» после разгрома от «Зенита»

Блогер Василий Уткин поделился мнением о поражении московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Видимо, весь «Спартак» решил заступиться за Рассказова: чтобы тот не был худшим, все должны сыграть ужасно. Клаудиньо снова блистал, Дзюба отобрал у Азмуна хет-трик ради рекорда, а затем был оседлан иранцем», — написал Уткин под видео на своём YouTube-канале.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее фанатское движение «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».