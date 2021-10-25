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Аршавин заявил, что ему жаль «Спартак»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе сине-бело-голубых над московским «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России.

«У «Спартака» ничего не получилось. «Зенит» был хорош. Продольные передачи за спину практически все проходили. Клаудиньо хорошо взаимодействовал с Венделом. Круговой оказался там, где нужно, и не растерялся, здорово сыграл. Такие матчи бывают. Жаль «Спартак», — цитирует Аршавина в эфире на «Матч ТВ».

Экс-футболист отметил, что руководство столичного клуба сделает выводы после разгромного поражения.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее фанатское движение «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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