Фанаты обратились к игрокам «Спартака» после разгрома от «Зенита»

Фанатское движение «Фратрия» отреагировало на разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!» — написали представители «Фратрии» в Twitter.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что команду ждет серьезный разговор после разгрома от «Зенита».