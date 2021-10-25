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Фанат «Спартака» рассказал об избиениях дубинкой во время задержания

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РИА Новости

Болельщик московского «Спартака» Иван Федоров рассказал о задержаниях во время матча 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

По словам фаната, в перерыве игры часть поклонников красно-белых пошли на выход со стадиона, однако ворота были закрыты.

«Было много народу, около 100 человек, началась суета. На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами», — цитирует Федорова «Матч ТВ».

Фанат отметил, что пятерых задержанных посадили в машину и спустя полтора часа отвезли в 43-е отделение полиции по Петроградскому району.

«Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram. Звонит начальство местное, мы уехали вдвоем, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова», — добавил Федоров.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

Ранее в «Спартаке» рассказали о задержании фанатов во время матча с «Зенитом».

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