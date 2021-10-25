Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе.
В произвольной программе спортсменка получила 154,68 балла и по сумме двух прокатов набрала 232,37. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97)
Еще одна представительница России Ксения Синицына (205,76) стала пятой.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.
Ранее в Госдуме заявили, что проблемы с визами Канады окажут давление на российских фигуристов.
Фигурное катание. Гран-при. Skate America
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37;
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31;
3. Ён Ю (Южная Корея) — 216,97...
5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76