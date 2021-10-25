Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, какие регионы получат крупнейшие дотации в 2021 году 02:00
В Екатеринбурге гиды отказываются от экскурсий о братьях Самойловых 01:58
Джикия заявил, что команду ждет серьезный разговор после разгрома от «Зенита» 01:53
Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям 01:47
Талибы* оценили заявление Путина об исключении организации из списка террористов 01:46
Умер актер из сериала «Друзья» 01:35
В «Спартаке» рассказали о задержании фанатов во время матча... 01:25
Названы последствия экспорта российских удобрений в ЕС 01:22
Гинцбург заявил, что систему QR-кодов нужно сохранить до вакцинации 80% граждан 01:20
Камбин расширит список тех, кому положены детские выплаты 01:12
Бесплатная ставка 1000 р.

Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе.

В произвольной программе спортсменка получила 154,68 балла и по сумме двух прокатов набрала 232,37. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97)

Еще одна представительница России Ксения Синицына (205,76) стала пятой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Ранее в Госдуме заявили, что проблемы с визами Канады окажут давление на российских фигуристов.

Фигурное катание. Гран-при. Skate America
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37;
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31;
3. Ён Ю (Южная Корея) — 216,97...
5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях