В «Спартаке» прокомментировали возможное увольнение Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не собирается увольнять главного тренера Руя Виторию после разгромного поражения от «Зенита» (1:7). Слова Зеленова передает Sports.ru.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – отметил Зеленов.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал Виторию виноватым в разгромном поражении красно-белых от «Зенита».