Гладилин: матч «Зенит» — «Спартак» стал избиением одной команды другой

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин выразил разочарование игрой команды против «Зенита». Красно-белые уступили с разгромным счетом 1:7 — по мнению Гладилина, ими было допущено слишком много ошибок в обороне.

«Это было избиение одной команды другой — вот что. Одна команда играла без обороны совершенно, развалилась после трех пропущенных мячей и просто перестала потом бороться. Так, бегали, суетились. Были очень грубые ошибки допущены. Как только пропустили три мяча, команда развалилась. В перерыве хотели что-то изменить, но игра была проиграна в первые 30 минут. А потом «Спартак» просто встал. И после удаления Кофрие уже москвичей добивали, это была агония», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

К перерыву «Спартак» уступал 0:4 после дубля Сердара Азмуна, голов Клаудиньо и Андрея Мостового. В начале второй половины встречи Квинси отквитал один мяч, но после москвичи пропустили еще трижды — отличились Артем Дзюба и Александр Ерохин, а Мостовой также оформил дубль.

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