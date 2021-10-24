Аршавин: для «Зенита» важно показать «Спартаку» его место

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что для петербургского клуба в матче 12 тура Российской премьер-лиги важно показать «Спартаку» «его место». Слова Аршавина передает «Матч ТВ».

«Для болельщиков этот матч важен, но фанаты «Спартака» называют матч с ЦСКА более важным. А для болельщиков «Зенита» игра со «Спартаком» остается самой принципиальной. Москвичи — это соперник, которого необходимо обыграть. У «Зенита» три поражения подряд. Важно показать «Спартаку» его место. Красно-белым важно начать», — сказал Аршавин.

«Зенит» принимает «Спартак» на своем поле. Петербургский клуб выигрывает со счетом 4:0. Сейчас идет перерыв.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Перед началом игры «Зенит» возглавлял турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 23 очка. «Спартак» находится на седьмом месте с 17 очками.

Ранее Аршавин назвал трагедией игру сборной России в матче со Словакией.