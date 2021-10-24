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Фанаты «Марселя» хотят забросать поле банкнотами с плачущим Месси на матче с «ПСЖ»

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Joan Monfort/AP

Объединение болельщиков «Марселя» Massilia Socios Club планируют провести необычную акцию во время матча 11 тура чемпионата Франции против «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается в Twitter объединения болельщиков.

Фанаты разработали макет по типу банкноты, на которой изображен плачущий Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне». На банкноте можно заметить надпись «катарский нефтедоллар».

Болельщики планируют вырезать банкноты и забросать ими поле на матче с «ПСЖ».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди.

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Футбол. Чемпионат Франции
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