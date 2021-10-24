Гимнастка Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в своем Instagram раскритиковала судей за то, что ей не засчитали один из поворотов в финале вольных упражнений на чемпионате мира, который проходит в Японии.

«Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова.

Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль в вольных упражнениях.

21-летняя спортсменка по итогам своего выступления набрала 14 баллов.

Победу же одержала представительница страны-хозяйки мирового первенства Маи Мураками, опередившая Мельникову на 0,066 балла.

Бронзовая награда досталась американке Лиэнн Вонг. Ее результат — 13,833 балла.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что судьи отняли у Мельниковой золото чемпионата мира.