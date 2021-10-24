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Губерниев: Емельяненко — былинный герой, а Хабиб — кавказский богатырь

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Esther Lin MMA Fighting

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что бойцы Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов по-своему хороши и между ними нельзя сделать выбор. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

«Хабиб Нурмагомедов или Федор Емельяненко? Тут так же, как и в вопросе, кто лучше играл в хоккей: Гретцки или Лемье? Оба хороши по-своему. Федор — былинный герой, для сердца русского! А Хабиб — кавказский богатырь. Повторюсь, они оба хороши и пусть на небосклоне они будут оба. Но нужно отдать должное Федору, что он приветствовал ринг-герлз. Это уже прекрасно», — сказал Губерниев.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее Губерниев выразил мнение, что Емельяненко не завершит карьеру после победы над Джонсоном.

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