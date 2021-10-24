В Госдуме предрекли Емельяненко хорошую карьеру депутата

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможной карьере российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко в качестве депутата.

По его словам, граждане России с удовольствием поддержат 45-летнего спортсмена, если тот изъявит желание баллотироваться в какой-либо представительный орган власти.

«Его опыт, качества наставника и учителя помогут нам воспитать тысячи детишек. Станет ли Федор депутатом? Почему бы и нет. Я общался с ним, он очень здраво мыслит, любит людей, которые его окружают. Он окажет помощь в любой работе.

Если он примет решение идти в Госдуму, то народ его однозначно поддержит», — приводит слова Свищева «СЭ».

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее боец Вячеслав Василевский объяснил, почему американец Тимоти Джонсон проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269, проходившего в Москве.