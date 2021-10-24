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Ягудин считает, что травма Трусовой не помешала ей выступить на Гран-при США

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года в Стокгольме Александрой Трусовой на первом этапе Гран-при сезона-2021/22 в Лас-Вегасе.

По его мнению, 17-летняя ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе выдала свой максимум исходя из тех возможностей, которые у нее были.

«Мы очень переживали за нее, потому что знаем ту сложную ситуацию, в которой она оказалась. Не хочется акцентировать внимание на травме, которую Саша получила совсем недавно.

Главное, что она показала максимум на данный момент, и что у нее все сложилось удачно», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Напомним, что фигуристка получила за свой прокат 77,69 балла и выиграла короткую программу.

Ранее сообщалось, что фигурист Нэйтан Чен проиграл первые соревнования после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

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