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Трусова объяснила решение выступать на Гран-при США с травмой ноги

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РИА Новости

Бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

По ее словам, образ Фриды, который она эксплуатирует в короткой программе, ей подходит.

«В целом, я довольна своим выступлением. Рада, что откаталась чисто, но расстроена, что не сделала тройной аксель. Мне важнее сам мой прокат, чем оценки, но и ими я сегодня была довольна.

Конечно, у меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать.

Подробности о травме я говорить не буду — это просто повреждение ноги», — приводит слова Трусовой Sport24.

Ранее сообщалось, что фигурист Нэйтан Чен проиграл первые соревнования после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

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