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Фигурист Чен проиграл первые соревнования после Олимпиады-2018

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Martin Meissner/AP

Фигурист Нэйтан Чен проиграл первые соревнования после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где занял пятое место.

Американец на завершившемся в Лас-Вегасе этапе Гран-при занял третье место, уступив своему соотечественнику Винсенту Чжоу и японцу Шоме Уно.

Напомним, что после Олимпиады Чен стал победителем трех чемпионатов мира, выиграл все этапы Гран-при, где принимал участие, а также стал лучшим в финалах Гран-при.

В сегодняшней произвольной программе Чен чисто исполнил четыре из шести четверных прыжков, сделав две «бабочки» на четверном лутце и четверном сальхове.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке Гран-при в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе.

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