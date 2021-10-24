Фигурист Чен проиграл первые соревнования после Олимпиады-2018

Фигурист Нэйтан Чен проиграл первые соревнования после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где занял пятое место.
Американец на завершившемся в Лас-Вегасе этапе Гран-при занял третье место, уступив своему соотечественнику Винсенту Чжоу и японцу Шоме Уно.
Напомним, что после Олимпиады Чен стал победителем трех чемпионатов мира, выиграл все этапы Гран-при, где принимал участие, а также стал лучшим в финалах Гран-при.
В сегодняшней произвольной программе Чен чисто исполнил четыре из шести четверных прыжков, сделав две «бабочки» на четверном лутце и четверном сальхове.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке Гран-при в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе.