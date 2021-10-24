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Российский фигурист Морозов рассказал, зачем поднимал Тутберидзе на разминке

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке Гран-при в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна хотела нас научить новым трюкам. Немного развеять обстановку перед тренировкой и стартом. Разгрузочное отвлечение», — сказал фигурист на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate America среди пар лучший результат показали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

За свою программу они получили 142,14 балла. В сумме за произвольную и короткую программы Тарасова и Морозов набрали 222,50 балла.

На втором месте расположились представители Японии Рику Миура и Рюичи Кихара (208,20), тройку лидеров замкнула другая российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

Первый этап Гран-при Skate America проходит с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

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