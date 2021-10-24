Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» рассказал, почему Кокорин растерял свой талант

Бывший форвард «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О рассказал, что это он в свое время посоветовал владельцу махачкалинского клуба Сулейману Керимову купить нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Фиорентину».

«Да, это была моя идея пригласить Кокорина в «Анжи». Почему я это сделал? У него был потрясающий талант, Александр обладал огромным потенциалом. Он все делал на поле легко. Мне понадобилась всего минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова приобрести Кокорина.

Однако если ты не тренируешься с полной отдачей, то со временем можно потерять весь свой талант. С Кокориным был именно такой случай. У него не было правильного настроя в голове», — приводит слова камерунца «СЭ».

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Оресте Чинквини прокомментировал положение нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.