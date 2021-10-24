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Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на Гран-при США

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на Гран-при США. Фигуристка получила за свой прокат 77,69 балла.

Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (76.71). Замкнула топ-3 лучших еще одна россиянка Ксения Синицына (71.51).

Произвольную программу фигуристки покажут 24 октября.

Ранее сообщалось, что Трусова получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.

Фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме. При этом бронзовый призер чемпионата мира 2021 года не исключила, что в будущем хочет увеличить количество четверных прыжков в своей программе с пяти до шести.

Примечательно, что чисто пять четверных прыжков в нынешнем сезоне Трусова исполнила лишь на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись в Челябинске.

Женщины. Короткая программа. Результаты
Александра Трусова (Россия) – 77.69.
Дарья Усачева (Россия) – 76.71
Ксения Синицына (Россия) – 71.51.

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