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Защитник «Спартака» рассказал, почему в Бельгии негативное впечатление о России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бельгийский защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, что знал о России до перехода в столичный клуб.

«В Бельгии о России в целом мало что знают, и зачастую информация подается в негативном ключе. Был приятно удивлен, когда приехал. Мне здесь очень нравится со всех точек зрения.

Негативное впечатление из-за политики? Не совсем. Например, есть мнение, что в России много криминала и небезопасно. Вроде так действительно было, но много лет назад. Когда приехал, убедился, что в сегодняшней России ничего такого нет. Москва — безопасный и приятный город», — приводит слова футболиста «СЭ».

Красно-белые объявили о переходе 24-летнего защитника в конце лета этого года. За «Спартак» он провел пять матчей, в которых отметился результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €1,2 млн.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча между красно-белыми и петербургским «Зенитом».

Поединок состоится в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Футбол. Чемпионат России
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