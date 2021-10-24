Глава Bellator заявил, что он в восторге от победы Емельяненко над Джонсоном

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе россиянина Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном на турнире в Москве на «ВТБ Арене».

«Федор невероятно быстрый, что это был за финиш! Я в восторге», — приводит слова президента Bellator ТАСС.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Накануне президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над Тимоти Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.