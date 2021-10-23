Эвра о Суаресе: он ударил меня, потому что я черный

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своей автобиографии рассказал, что экс-форвард «Ливерпуля», а ныне футболист «Атлетико» Луис Суарес ударил его, потому что он черный, передает The Times.

«Мы играли с «Ливерпулем» на выезде 15 октября 2011-го и ожидали очередную сложную игру на стадионе, где «Юнайтед» с трудом набирает очки. На 58-й минуте счет был 0:0, и Луис Суарес ударил меня по колену. Через несколько минут «Ливерпуль» заработал угловой, и Суарес встал рядом со мной. Я спросил у него: «черт возьми, почему ты ударил меня?». Он ответил: «потому что ты черный. Я не разговариваю с черными», — написал Эвра.

Эвра выступал за сборную Франции. По итогам сезонов-2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков Английской премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел переманить Месси в клуб через Суареса.