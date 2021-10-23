Овечкин сократил отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги против «Калгари Флэймз».

Российский форвард забросил 735-ю шайбу в карьере и приблизился к Бретту Халлу по забитым голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очка (732 гола + 592 передачи).

Ранее Александр Овечкин поднялся на 32-е место в истории НХЛ по системе гол+пас.