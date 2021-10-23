Гаврилов — о матче «Зенит» — «Спартак»: зачем смотреть этот мусор?

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов назвал «мусором» предстоящий матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит». Слова Гаврилова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего от дерби не жду. Не смотрю российский футбол. В перерыве европейского матча только переключу на «Спартак» — «Зенит», чтобы узнать какой там счет и все. Для меня все равно, кто из них выиграет, кто станет чемпионом. Измеряю наш российский футбол по выступлению наших команд в еврокубковых турнирах. Они все вылетают на групповых этапах. И зачем тогда смотреть этот мусор? Никакого интереса для меня не представляет дерби двух столиц», — сказал Гаврилов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Московский клуб в рамках третьего тура Лиги Европы проиграл английскому «Лестеру» со счетом 3:4, а «Зенит» уступил с минимальным счетом туринскому «Ювентусу».

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на первой строчке, имея в активе 23 балла. «Спартак» занимает седьмую позицию, набрав 17 очков.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ждет от матча между красно-белыми и петербургским «Зенитом».