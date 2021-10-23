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Российский гимнаст Климентьев взял бронзу в упражнениях на кольцах на чемпионате мира

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Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россиянин Григорий Климентьев взял бронзу в упражнениях на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

За свое выступление спортсмен получил 14,833 балла. Золото завоевал представитель Китая Лань Синю (15,200). Серебряным призером стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира и золото в личном многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Упражнения на кольцах
1. Лань Синю (Китай) — 15,200;
2. Марко Лодадио (Италия) — 14,866;
3. Григорий Климентьев (Россия) — 14,833.

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