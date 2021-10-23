Губерниев назвал своим кумиром скончавшегося олимпийского чемпиона Веденина

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кончину двукратного олимпийского чемпионат по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.

«Прощайте, Легенда! Умер Вячеслав Веденин — мой кумир», — написал Губерниев в Telegram.

Легендарный советский лыжник умер 22 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также стал чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о смерти двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

«Когда уходят такие великие люди как Вячеслав Петрович, с ними уходит эпоха. Он олимпийский чемпион, что тут еще можно сказать… Пример и кумир для миллионов людей», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».