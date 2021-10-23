Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной ради клуба

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мыслями о завершении карьеры в национальной команде ради того, чтобы сосредоточиться на выступлениях за клуб.

«Думаю ли я о завершении карьеры в сборной Португалии, чтобы продлить клубную карьеру? Но, почему я должен об этом думать? Я не думаю, что время для этого уже пришло», — цитирует форварда Sky Sports.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в который забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что авторитетное итальянское издание Tuttosport опубликовало достаточно критичный текст, посвященный игре португальского нападающего Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе». Издание отмечает, что Роналду не смог взять на себя роль лидера, не был частью коллектива, а также не участвовал в оборонительных действиях команды.