Фигурист Морозов высказался о работе с Тутберидзе

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением о работе с именитым специалистом Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов, которые работают вместе с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым, начали сотрудничество с Тутберидзе в апреле 2021 года.

«Это довольно интересно! Работа с ней — что-то новое для нас. Для нас было сюрпризом, как она работает на льду. Она на сто процентов вовлечена в процесс. И мы на сто процентов ей доверяем. Этери Георгиевна дала нам много нового. Она занималась танцами на льду и знает, что такое работа в паре», — передает слова Морозова Sport24.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Произвольную программу пары покажут 24 октября в 04.00 по московскому времени.

Первый этап Гран-при Skate America проходит с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США.