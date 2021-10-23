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Папа римский поблагодарил Месси за футболку «ПСЖ» с автографом

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Global Look Press

Папа римский Франциск выразил благодарность аргентинскому нападающему французского «ПСЖ» Лионелю Месси за футболу парижской команды с автографом.

Вещь, на которой было написано «С большой любовью», передал Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, который посетил Ватикан с официальным визитом.

«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», — сказал Франциск, чьи слова передает Telam.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

Ранее сообщалось, что Месси поссорился со своим одноклубником — еще одним аргентинским форвардом Мауро Икарди. Сообщается, что Месси просит клуб включить Икарди в сделку по Серхио Агуэро, который 17 октября дебютировал за «Барселону». При этом причина конфликта между аргентинцами неизвестна.

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Футбол. Чемпионат Франции
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