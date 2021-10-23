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Журова считает невыдачу канадских виз российским фигуристам инструментом манипуляции

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала проблемы с получением российскими фигуристами канадских виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

В числе тех, кто пока не имеет визы, — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов. Вылет в Канаду российской делегации запланирован на 24 октября. Соревнования пройдут с 29 по 31 октября.

«Я понимаю, что сейчас, к большому сожалению, это может быть инструментом манипуляций. Если раньше – это была наша безалаберность, вовремя что-то не сделали, то теперь это делается специально. Мы прекрасно понимаем, что с Канадой и с Америкой могут быть вот такие сложности», — передает слова Журовой «Матч ТВ».

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса. На этом этапе Россию в женском катании будут представлять Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями о проблемах с выдачей российским фигуристам канадских виз для выступления на этапе Гран-при в Канаде.

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