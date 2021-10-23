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Кормье: Емельяненко в UFC был бы средним бойцом

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РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о именитом российском бойце Федоре Емельяненко.

Кормье вспомнил, что промоушен выходил на Емельяненко в 2009–2011 годах и интересовался его кандидатурой, однако после перехода бойца в Bellator этот вопрос был закрыт.

«Но я считаю, что Емельяненко не смог бы хорошо выступать в UFC. Его отказ промоушену помог интриге не умереть, но на самом деле, он бы не справился с такими парнями, как Джуниор Дос Сантос, он не победил бы Кейна Веласкеса.

Ему было бы не по силам победить парней, которые в то время находились на пике. Как бы ни был велик Федор, он бы в лучшем случае был бы средним бойцов в UFC», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Следующий поединок Емельяненко проведет против бойца из США Тимоти Джонсона. Бой в рамках турнира Bellator пройдет в Москве 23 октября.

Ранее состоялась процедура взвешивания, по итогам которой вес Емельяненко составил 106,9 кг, в то время как Джонсон весит 119,7 кг.

Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Bellator проведет свой первый в истории турнир в России. Событие, которое пройдет на «ВТБ Арене», станет первым в истории американских ММА-организаций кардом, где абсолютно каждый поединок будет с участием российского бойца. Всего в этом турнире примут участие 14 российских бойцов (включая двух девушек).

Ранее сообщалось, что известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем бое между Емельяненко и Джонсоном.

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