Комментатор Орлов: Дзюба и Ловрен — игроки не уровня Лиги чемпионов

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру двух футболистов петербургского «Зенита» — защитника Деяна Ловрена и нападающего Артема Дзюбы.

По мнению комментатора, эти игроки не соответствуют уровню Лиги чемпионов, поэтому тянут команду в еврокубковых матчах назад.

«Хотя, «Зенит» третье место уже займет. Обязательно. Это уже хороший шаг вперед. А дальше надо думать. Надо усиливать команду. Дзюба, Ловрен. Разве это игроки для Лиги чемпионов?», — приводит слова Орлова Sport24.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» с минимальным счетом уступил туринскому «Ювентусу» в Санкт-Петербурге. Команда идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о шутливом разговоре с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым. На счету полузащитника волгоградского «Ротора» 143 гола в высшей лиге российских первенств, у Дзюбы, после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стало столько же.