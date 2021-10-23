Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рэпер ST: «Спартак» замечательно сыграл с «Лестером» 02:31
В Коми с банковского счета умершего мужчины украли полмиллиона рублей 02:29
Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина «приползет на коленях... 02:28
Антиваксеры подготовили жалобу на Маргариту Симоньян 02:20
Месси поссорился с Икарди и просит «ПСЖ» обменять футболиста... 02:10
Тимошенко рассказала о «большом обмане» на Украине 02:10
Гендиректор «Олимпийского» Юрий Гурецкий умер от осложнений COVID-19 02:00
Facebook обвинила жителя Украины в краже данных 178 млн пользователей 01:53
Медведев оценил теннисную подготовку Дзюбы 01:50
В ЮАР сотрудница полиции убила шестерых членов своей семьи ради страховых выплат 01:42
Бесплатная ставка 1000 р.

Комментатор Орлов: Дзюба и Ловрен — игроки не уровня Лиги чемпионов

close
100%
РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру двух футболистов петербургского «Зенита» — защитника Деяна Ловрена и нападающего Артема Дзюбы.

По мнению комментатора, эти игроки не соответствуют уровню Лиги чемпионов, поэтому тянут команду в еврокубковых матчах назад.

«Хотя, «Зенит» третье место уже займет. Обязательно. Это уже хороший шаг вперед. А дальше надо думать. Надо усиливать команду. Дзюба, Ловрен. Разве это игроки для Лиги чемпионов?», — приводит слова Орлова Sport24.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» с минимальным счетом уступил туринскому «Ювентусу» в Санкт-Петербурге. Команда идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о шутливом разговоре с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым. На счету полузащитника волгоградского «Ротора» 143 гола в высшей лиге российских первенств, у Дзюбы, после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стало столько же.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях